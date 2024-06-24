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10:27, 24 июня 2024Культура

Продюсер раскрыл дальнейшую судьбу «отмененных» в России бардов Никитиных

Продюсер Рудченко: «отмененным» бардам Никитиным стоит приостановить выступления

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Дальнейшую судьбу «отмененных» в России бардов Сергея и Татьяны Никитиных раскрыл музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению Рудченко, обвиненным в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) музыкантам стоит «не раздражать общественность» и приостановить выступления. Если выяснится, что Никитины не помогали ВСУ, они смогут вернуться к концертной деятельности.

«Сейчас люди очень остро реагируют на такие "предательские истории", когда артисты зарабатывают деньги в России, а тратят их за границей. Все тайное рано или поздно становится явным. Поэтому если на них сейчас просто идет наговор, то это никак не повлияет на их карьеру, и со временем все будет хорошо, хейт в их сторону прекратится», — заявил продюсер.

Ранее появилась информация, что Никитины поддерживают ВСУ и участвуют в фестивале в Черногории, организованном уехавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой. Барды заявили, что никогда не помогали Украине, а также назвали обвинения в их адрес «злонамеренной ложью и клеветой».

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      Мария Рюрикова
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