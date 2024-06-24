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09:00, 24 июня 2024Мир

Россия и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение

KT: армии Камбоджи и России подписали меморандум об укреплении сотрудничества

Фото: Sovannara / XinHua / Globallookpress.com

Армии Камбоджи и России подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества вооруженных сил двух стран. Об этом сообщает портал Khmer Times (KT).

Отмечается, что соглашение подписано Королевской армия Камбоджи и Сухопутными войсками Вооруженных сил (ВС) России, что стало первым в истории военным соглашением между странами.

Меморандум был подписан по итогам визита заместителя главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующего Королевской армии страны Мао Софана в Россию.

Ранее российское правительство одобрило проект соглашения между кабинетами министров России и Индии о порядке направления воинских формирований, боевых кораблей и военных воздушных судов.

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