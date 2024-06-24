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20:35, 24 июня 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли главные правила профилактики половых инфекций

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Существует множество способов минимизировать риск получить половые инфекции, рассказала акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук, ведущий специалист многофункциональной клиники KindCare в Дубае Сурае Назарова. В комментарии «Ленте.ру» врач назвала россиянам главные правила профилактики венерических заболеваний.

Постоянные отношения с одним проверенным партнером значительно снижают риск заражения, сказала доктор. Важно, чтобы оба прошли обследование на половые инфекции перед началом сексуальных отношений. Тем же, у кого нет постоянного избранника, следует избегать рискованных ситуаций, например, секса на одну ночь.

Одним из самых надежных средств защиты от большинства половых инфекций, включая ВИЧ, Назарова назвала презервативы. Их врач посоветовала использовать при каждом половом акте, независимо от других методов контрацепции.

Регулярное посещение врача и тестирование на половые инфекции позволяют вовремя выявить и вылечить болезнь, даже если она протекает бессимптомно

Сурае Назароваакушер-гинеколог

Кроме того, она напомнила о важности личной гигиены: после полового акта она рекомендовала отправляться в туалет для мочеиспускания, а также призвала часто менять нижнее белье и правильно его стирать.

Доктор настоятельно посоветовала откровенно обсуждать с партнером состояние здоровья, а при обнаружении инфекции незамедлительно сообщать ему об этом. «При появлении симптомов обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением, так как неправильная терапия может усугубить ситуацию», — заключила врач.

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Ранее Назарова назвала симптомы «помолодевшего» женского вида рака. По ее словам, в последнее время все чаще у молодых женщин выявляют рак шейки матки, развивающийся из-за вируса папилломы человека.

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      Вера Владзиевская
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