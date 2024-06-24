Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан

РСТ рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Дагестан после теракта

Российский союз туриндустрии (РСТ) порекомендовал туристам воздержаться от поездок в Дагестан после совершенного в республике теракта. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Кроме того, находящихся в Махачкале и Дербенте путешественников призвали оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу и следить за сообщениями официальных властей.

Как пишет источник, летний Дагестан — самое популярное туристическое направление Северного Кавказа. Более половины всех туристов едут туда в составе организованных групп. По данным местных властей, в 2024 году Дагестан посетили 1,7 миллиона туристов.

Вооруженные террористы атаковали города в Дагестане вечером 23 июня. Боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также атаковали синагогу и православный храм в Дербенте. Ранения получили 34 человека, в том числе 27 полицейских. По последним данным, в ходе боестолкновений в республике ликвидировали шесть боевиков.

