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19:58, 24 июня 2024Мир

Российская миссия при ЕС отреагировала на новый пакет санкций

Постпредство России: 14-й пакет санкций ЕС стал конкретным ударом по евробизнесу

Фото: Johanna Geron / Reuters

Очередной пакет санкций не имеет никакого отношения к конфликту на Украине, напоминающие «самоубийственный фанатизм» новые протекционистские меры вредят лишь евробизнесу. С таким заявлением выступили представители постоянного представительства России при ЕС.

«На четырнадцатый раз Евросоюз начал конкретно бить уже по своим, видимо, посчитав, что европейский бизнес без критических для себя последствий сможет выдержать новый удар», — говорится в сообщении российского постпредства.

24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Под новые ограничения попали 116 физических и юридических лиц.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия тщательно проанализирует новый пакет антироссийских санкций Евросоюза и примет ответные меры.

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      Виктория Кондратьева
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