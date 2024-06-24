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12:03, 24 июня 2024Наука и техника

Российский шлем «Барс-Л» оказался крепче натовского

«Ростех»: российский шлем «Барс-Л» выдержал попадание пуль, а натовский — нет

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

В ходе испытаний на соответствие стандарту бронезащиты Бр2 российский шлем «Барс-Л» выдержал попадание пули, а трофейный натовский неизвестного происхождения — нет. О том, что российский шлем оказался крепче натовского, сообщает в Telegram госкорпорация «Ростех».

В ходе испытаний четыре шлема — два шлема стандарта НАТО, филиппинский шлем и «Барс-Л» — обстреливались с расстояния пяти метров патронами 9 на 18 и 9 на 21 миллиметра. Все шлемы, кроме российского, получили сквозные пробоины.

Отмечается, что российский шлем имеет внешний титановый слой, который получил два пробития, и дополнительный композитный подпор, в котором застряли пули. «Композитным подпором мы обеспечиваем дополнительную защиту, чтобы пуля осталась там и не вышла за пределы», — заявил начальник отдела структурных схем защиты Научно-исследовательского института стали Дмитрий Чумаченко.

В апреле концерн «Калашников» на выставке «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге впервые представил титановый бронешлем «Барс-Л».

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      Иван Потапов
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