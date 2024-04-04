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06:31, 4 апреля 2024Наука и техника

Титановый «Барс-Л» представили на выставке «Экспотехностраж»

«Калашников» представил титановый шлем «Барс-Л» на выставке «Экспотехностраж»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Концерн «Калашников» впервые представил титановый бронешлем «Барс-Л» на выставке «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге. Особенности изделия назвал представитель компании-разработчика, которая входит в концерн, Дмитрий Чумаченко, передает ТАСС.

«Это новая разработка на основе отзывов бойцов с передовой. Были запросы на разработку коротких шлемов с возможностью установки накладных наушников. Он легкий, его масса 1,9 килограмма в сборе, у него титановый корпус, что позволяет отсекать все острые осколки. Плюс еще в том, что он рикошетит все возможные осколки и пули», — сказал он.

Чумаченко добавил, что шлем проходит апробацию в подразделениях, после его могут принять на оснащение Минобороны.

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В концерне отметили, что «Барс-Л» создали с повышенными защитными характеристиками. Изделие обеспечивает противопульную защиту класса Бр2+. Шлем соответствует модели «Эльбрус-Т» по площади защиты и внешнему обвесу, но отличается по форме и степени защиты.

В марте госкорпорация «Ростех» сообщила, что тульское предприятие «Октава» создало модификацию бронежилета «Оберег» для саперов. «Оберег-С» отличается от базовой версии увеличенной площадью защиты от осколков.

ЖЗЛ
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      Даниил Иринин
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