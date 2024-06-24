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15:33, 24 июня 2024Из жизни

Сестра Карла III попала в больницу

Британская принцесса Анна попал в больницу из-за инцидента с лошадью
Анна

Анна. Фото: Hannah McKay / Reuters

Королевская принцесса Анна, младшая сестра короля Великобритании Карла III, попала в больницу из-за «инцидента с лошадью». Об этом сообщает Daily Mail.

Происшествие случилось вечером в воскресенье, 23 июня, когда 73-летняя принцесса гуляла в своем поместье Гэткомб-парк в Глостершире. Представитель Букингемского дворца заявил, что Анна получила легкие травмы и сотрясение мозга. «Ее Королевское Высочество поместили в больницу Саутмид в Бристоле под наблюдение врачей в качестве меры предосторожности. Ожидается, что она полностью поправится», — сказано в официальном обращении королевской резиденции в Лондоне.

По информации издания, сестру монарха ударила лошадь. Во время инцидента муж принцессы, вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, и дети также находились в поместье. Карл III и другие члены королевской семьи проинформированы о случившемся.

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Представитель дворца также отметил, что принцесса Анна «находится в комфортных условиях и быстро поправляется». Ожидается, что ее выпишут к концу недели. Запланированный на это время визит принцессы в Канаду отменен. Визит в Японию, который намечен на более позднее время, состоится, однако 25 июня принцесса не сможет присутствовать на официальном банкете по его поводу.

Королевская принцесса Анна родилась в 1950 году. Она является вторым по старшинству ребенком и единственной дочерью королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа. Титул «Королевская принцесса» присваивается британскими монархами своим старшим дочерям.

15 июня сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые после объявления о борьбе с раком появилась на публике. Миддлтон с семьей сфотографировали в машине, которая прибыла в Букингемский дворец для участия в ежегодном королевском кавалерийском параде.

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      Никита Савин
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