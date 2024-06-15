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12:39, 15 июня 2024Из жизни

Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после объявления о раке

Кейт Миддлтон впервые после обнаружения рака появилась на публике

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые после объявления о борьбе с раком появилась на публике. Вместе с супругом, принцем Уильямом, она посетит ежегодное военное шоу Trooping the Colour, сообщает телеканал Sky News.

Миддлтон с семьей сфотографировали в машине, которая прибыла в Букингемский дворец для участия в ежегодном королевском кавалерийском параде.

Накануне, 14 июня, принцесса Уэльская вышла на связь в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), где сообщила о планах принять участие в параде в честь дня рождения короля Карла III. Миддлтон заявила, что продолжит проходить лечение еще несколько месяцев. «Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности», — написала она.

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Между тем ранее друзья и приближенные Кейт и Уильяма допускали, что принцесса, скорее всего, не появится на публике до конца года. Отмечалось, что мероприятия с участием членов королевской семьи обычно планируются на много месяцев вперед, однако в расписании Кейт на этот год ничего не стояло.

О том, что она проходит лечение от онкологического заболевания, Кейт Миддлтон впервые призналась 22 марта. Принцесса подтвердила, что в январе перенесла операцию на брюшной полости, и отметила, что процедура прошла успешно. На момент операции врачи не диагностировали у нее онкологического заболевания, однако результаты анализов тканей после операции показали, что в них были раковые клетки. Она призналась, что находится на ранней стадии лечения.

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      Алина Гончарова
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