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20:49, 14 июня 2024Из жизни

Кейт Миддлтон объявила точную дату возвращения после лечения от рака

Кейт Миддлтон впервые с декабря 2023 года появится на публике

Фото: Chris Jackson / Reuters

В субботу, 15 июня, Кейт Миддлтон появится на публике впервые с декабря 2023 года. Точную дату своего возвращения она объявила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Миддлтон будет участвовать в параде, который проводится в честь дня рождения короля Великобритании Карла III. Она подчеркнула, что ожидать ее появления на других мероприятиях не стоит, поскольку лечение от рака пока не завершено.

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Карл III родился 14 ноября, однако парад в честь рождения монарха по традиции устраивают в одну из суббот в середине июня. В 2024 году он пройдет 15 июня. Из-за болезни король не сможет присоединиться к процессии верхом на коне, как это было год назад. Ожидается, что он будет ехать в карете.

Ранее сообщалось, что, по утверждению друзей и приближенных Кейт Миддлтон, она, скорее всего, не вернется к работе до конца года. В последний раз она появлялась на публике в декабре 2023 года.

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      Олег Парамонов
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