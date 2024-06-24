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23:04, 24 июня 2024Мир

Трамп пожаловался на пытки в тюрьме

Штаб Трампа заявил, что экс-президент США подвергся пыткам в тюрьме

Экс-президент США Дональда Трампа заявил, что подвергся пыткам в тюрьме округа Фултон в Джорджии. Об этом пишет The Hill.

Предвыборный штаб политика распространил электронное письмо, в котором тот рассказал, что его «пытали» во время снятия отпечатков пальцев и фотографирования.

В августе 2023 года Трамп добровольно сдался властям в штате Джорджия в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Политика освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут.

Позднее экс-президент использовал свое фото из тюрьмы в своей предвыборной кампании. Он продал 36 тысяч футболок, 24 тысячи кофейных кружек и 8,6 тысяч сумок со своим портретом, выручив более 1,7 миллиона долларов.

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      Марина Совина
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