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11:40, 24 июня 2024Мир

США начали искать план Б для присутствия в Африке на фоне успехов России

Reuters: генерал Браун поедет в Африку обсудить сохранение сил США на континенте
СюжетРоссия и НАТО:
Генерал Чарльз К. Браун

Генерал Чарльз К. Браун. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльз Браун поедет в Африку, чтобы обсудить сохранение части американских сил на континенте, после того как Нигер решил отказаться от американских военных в пользу партнерства с Россией. О поиске Вашингтоном плана Б для присутствия в Африке на фоне успехов РФ сообщает агентство Reuters.

«Я действительно вижу некоторые возможности. И в Западной Африке есть страны, с которыми мы уже работаем», — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

По его словам, развитие этих отношений может предоставить Вашингтону возможность использовать некоторые возможности, которые у него были в Нигере.

При этом источник агентства отметил, что администрация президента США Джо Байдена провела первоначальные переговоры с такими странами, как Бенин, Кот-д'Ивуар и Гана.

Ранее бывший командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис отметил, что Россия и Китай консолидируют политическое и военное влияние и побеждают США в Африке.

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      Семен Александров
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