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20:59, 24 июня 2024Наука и техника

США передали Киеву новую гаубицу на шасси «Хамви»

AM General передала Киеву самоходную гаубицу Hawkeye на шасси Humvee

Фото: Cheney Orr / Reuters

Американская компания AM General передала Киеву гаубичный комплекс Hawkeye на шасси автомобиля Humvee («Хамви»). Об этом директор программы Майк Эванс рассказал в ходе мероприятия Fires Symposium, передает Army Recognition.

«Недавно мы поставили на Украину мобильную гаубичную установку Hawkeye калибра 105 миллиметров. Мы отправили ее в апреле и проводили обучение в течение двух недель. Эта установка станет одной из первых систем с пониженной отдачей в бою. Ее отправят в бой для испытаний», — сказал Эванс.

Hawkeye предназначена для повышения мобильности и огневой мощи подразделений полевой артиллерии. Компактную установку на базе серийной машины M1152A1 с колесной формулой 4х4 можно транспортировать различными способами, включая переброску по воздуху.

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Главной особенностью гаубицы стала новая технология управления отдачей, которая позволила установить мощное орудие на относительно легкой машине. Это позволяет установке оперативно менять позицию, снижая уязвимость от контрбатарейного огня.

Ранее в июне появилось видео, демонстрирующее применение российского самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва» на колесном шасси. Установку использовали для поражения противника в Харьковской области.

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      Даниил Иринин
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