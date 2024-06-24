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09:33, 24 июня 2024Бывший СССР

Стала известна причина перестрелки на российско-абхазской границе

В МВД Абхазии назвали причиной перестрелки на границе с Россией личный конфликт

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Причиной перестрелки на российско-абхазской границе стал личный конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Абхазия» со ссылкой на сообщение МВД республики.

«Личный конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. МВД установило подозреваемых и предпринимает меры по их задержанию», — отмечается в публикации.

Кроме того, правоохранители сообщили, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 23 июня, а границе России и Абхазии по реке Псоу произошла перестрелка. Ее жертвой стал один мужчина, еще три человека пострадали.

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