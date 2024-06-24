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12:24, 24 июня 2024Наука и техника

Стало известно о требовании ВМФ России к кораблестроителям

«Ак Барс»: ВМФ России требует от производителей обеспечить серийность кораблей

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Командование Военно-морского флота (ВМФ) России требует от судостроителей обеспечить серийное производство кораблей, характеристики которых подтвердились эксплуатацией. Об этом РИА Новости стало известно от гендиректора корпорации «Ак Барс» Рената Мистахова.

«Основные вопросы здесь — время и деньги. Если сейчас начинать новые работы, то это будут потерянные деньги и потерянное время», — — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время два завода компании строят корабли 12 проектов, из которых 7 являются головными. «Так работать нельзя. Людей не хватает», — заявил глава судостроительной корпорации.

В июле 2023-го Мистахов сообщил, что все малые ракетные корабли ВМФ России получат комплекс «Панцирь-МЕ», который испытали на МРК проекта 22800 (шифр «Каракурт»).

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      Иван Потапов
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