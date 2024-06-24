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14:44, 24 июня 2024Ценности

Стилист Рогов назвал неожиданный аксессуар на лето

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить авоську в городе

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам неожиданный аксессуар на лето. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Эксперт призвал носить авоську, которая, по его словам, подойдет как для пляжного отдыха, так и для города. «Авоська — идеальная недорогая сумка на лето!» — заявил он.

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Свои слова он проиллюстрировал снимками манекенщиц, которые использовали упомянутые сумки в розовых, голубых, зеленых и кремовых тонах. При этом авоськи они сочетали с платьями, шортами, джинсами, юбками и рубашками.

Ранее в июне Рогов раскрыл ставшее трендовым неожиданное сочетание в одежде.

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      Екатерина Ештокина
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