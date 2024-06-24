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15:04, 24 июня 2024Бывший СССР

Токаев решительно осудил удар ВСУ по Севастополю

Токаев решительно осудил удар ВСУ по Севастополю в ходе разговора с Путиным
СюжетРакетные удары по Украине:
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Как сообщается, Токаев выразил соболезнования Путину и солидарность с российским народом в связи с терактами в Дагестане и ракетным ударом ВСУ по Севастополю. Казахстанский президент заявил о готовности усилить взаимодействие по борьбе с терроризмом.

«Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе», — сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер поблагодарил казахстанского коллегу за слова поддержки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане. По его словам, подобные нападения проводятся для разрушения межконфессионального мира и согласия.

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      Юрий Леонов
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