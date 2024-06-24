Туристам вернут деньги за билеты на поезда в Дагестан в случае отказа от поездки

Туристам пообещали вернуть полную стоимость билетов на поезда в Дагестан в случае их отказа от поездки в эту республику. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Отмечается, что получить деньги смогут в том числе и обладатели невозвратных билетов. «Пассажиры, оформившие билеты на поезда от и до станций Дербент и Махачкала и желающие отказаться от поездки, могут в течение трех суток оформить возврат билетов», — говорится в сообщении.

По данным представителей компании, возврат можно оформить в кассах дальнего следования, на сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее Российский союз туриндустрии рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Дагестан после совершенного в республике теракта. Более того, находящихся в Махачкале и Дербенте путешественников призвали оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу и следить за сообщениями официальных властей.

Вечером 23 июня вооруженные боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также атаковали синагогу и православный храм в Дербенте. Ранения получили 34 человека, в том числе 27 полицейских.

