У Ходорковского изъяли почти полтора миллиарда рублей в пользу государства

В Москве суд изъял у Ходорковского и Лебедева 1,4 млрд рублей

В Москве суд изъял в пользу государства у бывшего владельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом) и экс-главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В доход государства пойдут деньги, которые находятся на счетах банка непрофильных активов «Траст». Эта сумма пойдет в счет возмещения непогашенного ущерба.

7 июня Генпрокуратура России добилась конфискации в пользу государства имущества Ходорковского и Лебедева стоимостью почти 10 миллиардов рублей.