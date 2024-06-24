Уехавший в Израиль телеведущий заявил о тоске по русской бане

Ведущий Шац заявил, что в Израиле ему не хватает русской бани на берегу озера

Известный телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России в Израиль, признался, что тоскует по русской бане. Об этом он заявил в подкасте для YouTube-канала «Шалом, тыкверим!».

У ведущего спросили, чего ему не хватает в Израиле. «Хорошей деревянной русской бани на берегу озера, к которому подходит хвойный лес», — ответил Шац.

Ранее ведущий высказался о россиянах, которые стали жить лучше после начала спецоперации на Украине. По его словам, жители страны начали больше зарабатывать.

До этого Шац пожаловался на сложности, связанные со статусом иностранного агента. Он рассказал, что вынужден совершать рутинные действия, чтобы на него не завели уголовное дело в России.