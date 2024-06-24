В больнице Махачкалы рассказали о состоянии раненых полицейских

Врач Магомедов: раненные в Махачкале силовики в состоянии средней тяжести

Раненый полицейский рассказал на видео о преследовании террористов в Махачкале

Начало событий в новости Раненый полицейский рассказал на видео о преследовании террористов в Махачкале

Половина из 13 раненных в Махачкале полицейских находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал заведующий отделением реанимации Республиканской клинической больницы Ахмед Магомедов, пишет Telegram-канал SHOT.

Шесть силовиков в тяжелом состоянии, двоих из них прооперировали. У всех огнестрельные ранения, перебиты кости на руках и ногах. Гражданские лица госпитализированы с осколочными ранениями.

Магомедов заверил, что в республиканской больницы имеются ресурсы для оказания медицинской помощи пострадавшим в полном объеме.

24 июня раненный в руку сержант полиции рассказал о том, как пытался остановить террористов в Махачкале.