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14:44, 24 июня 2024Силовые структуры

В больнице Махачкалы рассказали о состоянии раненых полицейских

Врач Магомедов: раненные в Махачкале силовики в состоянии средней тяжести
Начало событий в новости Раненый полицейский рассказал на видео о преследовании террористов в Махачкале

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Половина из 13 раненных в Махачкале полицейских находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал заведующий отделением реанимации Республиканской клинической больницы Ахмед Магомедов, пишет Telegram-канал SHOT.

Шесть силовиков в тяжелом состоянии, двоих из них прооперировали. У всех огнестрельные ранения, перебиты кости на руках и ногах. Гражданские лица госпитализированы с осколочными ранениями.

Магомедов заверил, что в республиканской больницы имеются ресурсы для оказания медицинской помощи пострадавшим в полном объеме.

24 июня раненный в руку сержант полиции рассказал о том, как пытался остановить террористов в Махачкале.

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      Любовь Ширижик
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