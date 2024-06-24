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12:09, 24 июня 2024Силовые структуры

Раненый полицейский рассказал на видео о преследовании террористов в Махачкале

RT: полицейский в Махачкале был ранен в руку во время погони за террористами
Начало событий в новости Названо официальное число жертв нападения в Дагестане

В больницу с ранением руки попал сержант полиции, пытавшийся остановить террористов в Махачкале. С ним поговорил RT.

На кадрах виден полицейский с перевязанной рукой. Он рассказал, что 23 июня заметил машину с боевиками, развернулся и пустился в погоню за ними. Террористы остановились и встретили полицейского огнем из автоматов. У мужчины два пулевых ранения в руку. По его словам, он не успел даже перезарядить оружие.

Ранее Следственный комитет России обнародовал официальные данные о том, что жертвами нападения террористов в Дагестане стали 19 человек. Среди них 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц. В их числе православный священник.

Расследование уголовного дела о нападении террористов в Дагестане проводится по трем статьям Уголовного кодекса России — 205 («Теракт»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») и 226 («Хищение огнестрельного оружия») УК РФ.

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      Любовь Ширижик
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