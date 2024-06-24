В Британии допустили усиление обеспокоенности США из-за удара по Севастополю

The Telegraph: удар по Севастополю усилит обеспокоенность США

Удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS усилит обеспокоенность США, связанное со снятием запрета на удары поставляемым вооружением по территории России, сообщает The Telegraph.

В материале говорится, что Вашингтон обеспокоен потенциальной эскалацией конфликта, а Украина хочет получить больше свободы для ударов вглубь РФ.

«Этот удар вновь усилит обеспокоенность в Вашингтоне по поводу смягчения правил, которые он установил для Украины в отношении использования американского снаряжения для нанесения ударов по России", — считает автор статьи.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.