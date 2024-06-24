Трамп назвал «укол в задницу» единственным способом для Байдена выдержать 90 минут дебатов

Трамп: Байдену сделают укол в задницу, чтобы он простоял 90 минут на дебатах

Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал «укол в задницу» единственным способом для президента США Джо Байдена простоять 90 минут на дебатах. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

27 июня кандидаты от Демократической и Республиканской партий встретятся в первой телевизионной дуэли. «Трамп долгое время считал, что Байден будет уклоняться от участия. Теперь он говорит, что не будет его недооценивать — и готовится к поражению», — говорится в материале.

На митинге в Филадельфии, прошедшем в минувшие выходные, Трамп заявил, что Байден удалился в «бревенчатую хижину» (загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде — прим. «Ленты.ру») — якобы учиться, хотя на самом деле он там спит. По словам кандидата от республиканцев, незадолго до мероприятия Байдену сделают «укол в задницу», чтобы он смог выдержать 90 минут дебатов.

Затем Трамп обратился к своим сторонникам и уточнил, должен ли он быть на поединке «жестким и подлым» или же ему следует «мило и спокойно» позволить президенту закончить. «Если Байдену удастся показать публике, что вопреки общему мнению он не дряхлый старик, а может даже нанести один или два удара, то это произойдет благодаря врачам, которые накачали его допингом для дуэли», — приводятся слова Трампа.

Как отмечает издание, бывший американский лидер не так уверен в своем успехе на телевизионных дебатах, как он притворяется. Уточняется, что Трамп также признался, что не стал бы недооценивать Байдена, и назвал его достойным противником, напомнив, как тот «уничтожил» Пола Райана в 2012 году на дебатах кандидатов на пост вице-президента США.

Ранее стали известны подробности подготовки Байдена к дебатам с Трампом. В первую очередь, президент с советниками занимается проработкой тезисов, во вторую — тренируется стоять на ногах по 90 минут, имитируя реальные дебаты.