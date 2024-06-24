В Конгрессе США сравнили Крым с Флоридой и раскритиковали удар по Севастополю

Конгрессвумен Грин: удара по Севастополю не должно было случиться

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин раскритиковала удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS, сравнив Крым с Флоридой. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница», — говорится в публикации.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз предложил представить реакцию США, если бы российская ракета с кассетными боеприпасами ударила по пляжу во Флориде, вместе с этим убив или покалечив невинных американских женщин и детей.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.