В Крыму назвали украинскую государственность угрозой для России

Константинов: пока есть квазигосударственность Украины, будут угрозы для России

Украинская квазигосударственность своим существованием представляет угрозу для жителей России. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, сообщает в понедельник, 24 июня, ТАСС.

«Пока существует эта квазигосударственность, оттуда нам будут исходить угрозы в любом виде: в виде покушений на личную безопасность любых людей в Российской Федерации, на гражданские объекты», — сказал он.

По словам российского политика, в условиях отсутствия побед на фронте украинские власти стараются продемонстрировать кураторам с Запада «хоть какие-то успехи», совершая теракты на территории России.

Ранее в Севастополе ввели режим ЧС после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу 23 июня. Одна из ракет взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.

Также 23 июня боевики с оружием напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. В момент нападения в церкви шла служба в честь праздника Святой Троицы — там находились около 40 прихожан. По словам очевидцев, преступники ворвались внутрь, выстрелили в охранника Михаила, который был вооружен лишь газовым пистолетом, а затем убили 66-летнего настоятеля.

Примерно в то же время боевики атаковали Махачкалу. На фоне терактов, жертвами которых стали более 15 человек, в Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО).