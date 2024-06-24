Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 24 июня 2024Россия

В Крыму назвали украинскую государственность угрозой для России

Константинов: пока есть квазигосударственность Украины, будут угрозы для России
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Украинская квазигосударственность своим существованием представляет угрозу для жителей России. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, сообщает в понедельник, 24 июня, ТАСС.

«Пока существует эта квазигосударственность, оттуда нам будут исходить угрозы в любом виде: в виде покушений на личную безопасность любых людей в Российской Федерации, на гражданские объекты», — сказал он.

По словам российского политика, в условиях отсутствия побед на фронте украинские власти стараются продемонстрировать кураторам с Запада «хоть какие-то успехи», совершая теракты на территории России.

Ранее в Севастополе ввели режим ЧС после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу 23 июня. Одна из ракет взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.

Также 23 июня боевики с оружием напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. В момент нападения в церкви шла служба в честь праздника Святой Троицы — там находились около 40 прихожан. По словам очевидцев, преступники ворвались внутрь, выстрелили в охранника Михаила, который был вооружен лишь газовым пистолетом, а затем убили 66-летнего настоятеля.

Примерно в то же время боевики атаковали Махачкалу. На фоне терактов, жертвами которых стали более 15 человек, в Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Россия обвинила США в обстреле Севастополя. В Кремле уверены — Вашингтону придется за него отвечать

      Известный российский актер рассказал об удаленном строительстве дома

      В Запорожской области сообщили о массированном обстреле ВСУ

      Назван срок запуска беспилотников в метро Москвы

      Китайский Chang’e-6 с лунным грунтом направился к Земле

      Полковник ФСБ оценил подготовку боевиков в Дагестане фразой «не с улицы пришли»

      У прилетевшего из ОАЭ в Россию пассажира изъяли бриллианты на миллионы рублей

      Популярная певица начала продавать панамы из фольги для защиты от 5G

      Крупный пожар в НИИ под Москвой сняли на видео

      Сенатор заявил о более жестких требованиях к Украине после обстрела Севастополя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше