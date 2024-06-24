В Литве оценили 14-й пакет санкций ЕС против России

Глава МИД Литвы: 14-й пакет санкций ЕС против России оказался слабее предыдущих

Четырнадцатый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России оказался значительно слабее предыдущих. Так его оценил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге, пишет ТАСС.

«Мы обсуждаем 14-й пакет санкций, который, к сожалению, стал намного слабее», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства также уточнил, что ЕС пока не согласовал дальнейшие санкции против Белоруссии.

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России в понедельник, 24 июня. Новые ограничения, в частности, коснутся транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты. Страны объединения смогут закупать топливо, однако реэкспорт окажется под запретом.

Ранее Ландсбергис заявил, что Европейский союз должен принять меры против гибридных атак со стороны России. Он подчеркнул, что Москва должна получить от стран — участниц ЕС четкий сигнал, что в случае эскалации она «получит ответ» от Евросоюза.