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17:27, 24 июня 2024Экономика

В России рассказали о новом способе влиять на курс рубля

Аналитик Абелев: закон о валютах в капитале финкомпаний позволит укреплять рубль

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Возможность внесения в уставный капитал финансовых компаний в России иностранной валюты станет новым способом регулирования валютного курса, за счет ее притока рубль будет укрепляться. Об этом, комментируя соответствующий законопроект, рассказал РИА Новости начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

«Государство тем самым хочет заручиться еще одним механизмом регулирования валютного курса», — считает аналитик.

Документ, дающий совету директоров Банка России право на ежегодной основе определять иностранные валюты, которые можно будет вносить в оплату уставного капитала кредитных организаций, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, внесли в Госдуму на прошлой неделе.

Как отметил эксперт, последствия принятия такого решения, направленного на привлечение капитала из дружественных России стран, точно не отразятся на курсе рубля «уже завтра» — речь скорее идет о первом квартале 2025 года.

В перечне валют, которые, как ожидается, начнут вносить в капитал банков и других организаций, указаны валюты членов ЕАЭС (Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия), участников БРИКС, включая китайский юань, который допустим для использования и сейчас, а также таких стран, как Аргентина и Саудовская Аравия. Использование в этих целях долларов и евро, а также других валют недружественных стран ЦБ наоборот сможет ограничивать, говорится в материалах законопроекта.

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      Дмитрий Воронин
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