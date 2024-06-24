В сети раскритиковали образ Дженнифер Лоуренс на прогулке

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети за образ на прогулке в Нью-Йорке. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 33-летнюю звезду «Голодных игр» вместе с супругом Куком Марони и сыном Саем. Для прогулки знаменитость выбрала белую оверсайз-футболку и ярко-красные свободные штаны.

Фото: T.Jackson / Backgrid / Legion-Media

Помимо этого, актриса надела черную широкополую шляпу и сетчатую обувь в тон брюкам. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и большую сумку-шопер.

Поклонники оценили внешний вид Лоуренс в комментариях под постом. «Она такая неприятная», «Эти штаны просто ужасны», «Как и она сама», «Всегда считала ее переоцененной», — высказались они.

Ранее в июне Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети за наряд в аэропорту. Там актрису запечатлели в желтом пиджаке, белом топе и красных брюках прямого кроя.