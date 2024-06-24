В Словакии заявили о проигрываемой Западом войне против России

Вице-спикер парламента Словакии Блаха: Запад проигрывает политическую войну с РФ

Запад проигрывает войну против России, и весь мир восстает против него, заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Любош Блаха. Он написал в своем Telegram-канале, что западные страны терпят поражение «в военном, политическом и моральном смысле».

«Весь мир восстает против Запада. От Джакарты до Каракаса. Русские никогда не унижали эти народы, в отличие от жителей Запада», — подчеркнул Блаха.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что настойчивый нарратив о скорой войне НАТО с РФ становится главным в западных СМИ.

Тем временем помощник президента РФ Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что в условиях борьбы с Россией страны Запада стремятся подорвать российские традиционные ценности для дестабилизации политической системы.