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22:50, 24 июня 2024Мир

В Словакии заявили о проигрываемой Западом войне против России

Вице-спикер парламента Словакии Блаха: Запад проигрывает политическую войну с РФ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Запад проигрывает войну против России, и весь мир восстает против него, заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Любош Блаха. Он написал в своем Telegram-канале, что западные страны терпят поражение «в военном, политическом и моральном смысле».

«Весь мир восстает против Запада. От Джакарты до Каракаса. Русские никогда не унижали эти народы, в отличие от жителей Запада», — подчеркнул Блаха.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что настойчивый нарратив о скорой войне НАТО с РФ становится главным в западных СМИ.

Тем временем помощник президента РФ Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что в условиях борьбы с Россией страны Запада стремятся подорвать российские традиционные ценности для дестабилизации политической системы.

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      Маргарита Пименова
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