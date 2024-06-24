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21:36, 24 июня 2024Мир

В США назвали КНДР неуязвимой из-за Путина

Риттер: после визита Путина Северную Корею больше никто не сможет атаковать

Фото: Sputnik / Mikhail Sinitsyn / Pool / Reuters

Северная Корея стала неуязвимой из-за соглашения о взаимной военной помощи с Россией. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Sabby Sabs.

По его словам, КНДР будет защищена от любых возможных атак, в частности, благодаря оружию, которое ей предоставит РФ. Кроме того, добавил Риттер, страна будет сотрудничать с Москвой как стратегический партнер, поэтому тому, кто захочет на нее напасть, придется воевать с Россией.

Он подчеркнул, что подобный шаг является закономерным итогом на действия США, которые поставляют оружие противникам России. Москва предупреждала Вашингтон о готовности снабжать вооружением его противников в качестве ответной меры, напомнил экс-разведчик. «Северная Корея получила все. Мы не можем ее тронуть в военном плане. Мы не можем задушить ее экономически», — подытожил он.

19 июня Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне. Российский президент заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран — участниц соглашения.

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      Марина Совина
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