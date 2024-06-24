В Твери зацвел редчайший цветок

В тверском Ботаническом саду зацвела редчайшая китайская имбирная орхидея

В тверском Ботаническом саду зацвел редчайший цветок. Соответствующий материал публикует местный портал «РИА Новости».

Речь идет о роскои каутлевидной или китайской имбирной орхидее. Сотрудники сада рассказали, что это многолетнее травянистое растение — настоящее садовое сокровище и раритет.

«Растение настолько редкое в коллекциях садоводов, что многие вообще не подозревают об их существовании. Цветок очень напоминает по форме экзотическую бабочку-бражника, — отметили работники Ботсада. — Поэтому роскою называют "садовой или имбирной орхидеей" за нежность и эффектность ее цветков».

Ранее сообщалось, что кандидат биологических наук Алексей Яновский нашел уникальный цветок оносмы. Специалист обнаружил лекарственное и редкое для Сибири растение на склонах Ключ-Камышенского плато у Поклонного моста в Новосибирске.