В Узбекистане захотели делать «Лидеров России»

В Узбекистане захотели перенять опыт конкурса «Лидеры России»

В Узбекистане могут организовать конкурс по отбору талантливых управленцев по опыту «Лидеров России». Перенять российский опыт захотело Агентство стратегических реформ при президенте республики, сообщает РИА Новости.

«Изучив этот положительный опыт, Агентство стратегических реформ совместно с Агентством развития государственной службы подготовило проект указа о введении программы "Топ-100" для выявления и отбора талантливых управленцев и руководителей, лидеров нового поколения в нашей стране», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках программы планируется отобрать 100 потенциальных талантливых менеджеров по всей стране. Победители конкурса получат единовременную денежную премию, а также пройдут обучение по специальной программе, будут прикреплены к опытным руководителям и отправятся на зарубежные стажировки.

Ранее стало известно, что Узбекистан может начать принимать беженцев из Афганистана вместо Германии. Соответствующий миграционный пакт рассматривает правительство ФРГ.