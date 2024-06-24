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14:22, 24 июня 2024Мир

Во Франции заявили о попытке НАТО развязать ударом по Севастополю тотальную войну

Филиппо: ударом ВСУ по Севастополю НАТО хочет развязать тотальную войну
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Удар Вооруженных сил Украины (ВС)У по Севастополю призван развязать «тотальную войну». Об этом в социальной сети X написал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Россия напрямую обвинила Соединенные Штаты [в атаке на Севастополь] и пообещала ответные меры. Эскалация налицо, ястребы НАТО хотят тотальной войны», — заявил он.

По словам политика, данная атака стала возможной, поскольку Вашингтон направил Киеву тактические ракеты ATACMS. Он также призвал Францию прекратить поставки помощи ВСУ и выйти из Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что Парижу необходимо выбраться из эскалации, ведущей к мировой войне.

Ранее Филиппо предупредил, что действия американского правительства на Украине ведут к началу третьей мировой войны. Он также назвал решение США разрешить ВСУ наносить удары по всей территории России полным безумием.

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      Виктория Кондратьева
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