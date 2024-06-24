«Зенит» купил футболиста сборной России Юрия Горшкова

Петербургский «Зенит» купил у «Крыльев Советов» футболиста сборной России Юрия Горшкова. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Сумма трансфера не уточняется. Контракт с 25-летним полузащитником заключен на три года с возможностью продления еще на сезон.

«Я очень счастлив! Это моя детская мечта, и я рад оказаться здесь. Решение принял за 10 секунд. Сразу сказал: "Да!" И дальше ждал, когда уладятся все формальности», — заявил Горшков.

Футболист выступал за «Крылья Советов» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро. На счету Горшкова три матча в составе национальной сборной России.