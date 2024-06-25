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05:01, 25 июня 2024Забота о себе

50-летней женщине назвали способы избавиться от неприятных ощущений во время оргазма

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

У некоторых людей по мере нарастания сексуального возбуждения появляется головная боль — коитальная цефалгия, рассказала секс-эксперт Сьюзи Годсон. В комментарии для Irish Examiner она назвала способы избавиться от неприятных ощущений во время оргазма.

За советом к Годсон обратилась 50-летняя женщина, которая рассказала, что во время оргазма испытывает сильную головную боль. По ее словам, ее менопауза наступила без проблем со здоровьем, поэтому она не связывает боль именно с ней. «Из-за головной боли я не хочу заниматься сексом или чувствую стресс. Стоит ли мне беспокоиться о своем здоровье?» — спросила читательница.

Секс-эксперт объяснила, что в большинстве случаев интенсивность боли увеличивается по мере нарастания сексуального возбуждения, иногда боль возникает внезапно перед или после оргазма. Примерно в трети случаев боль проявляется только с одной стороны головы. Обычно она длится от нескольких минут до суток. При этом у мужчин она встречается почти в два раза чаще, чем у женщин.

Годсон рекомендовала вести дневник головной боли, чтобы после на приеме у врача объяснить, когда именно она появляется и указать на ее связь с половым актом.

Врач может направить вас на сканирование, которое может показаться пугающим. Но обследование успокоит вас, поможет разорвать порочный круг и снять напряжение, которое вы чувствуете в ожидании секса

Сьюзи Годсонсекс-эксперт

Годсон также перечислила несколько способов, которые могут помочь справиться с головной болью. Например, пробовать разнообразные позы, чтобы минимизировать нагрузку на шею и плечи. Также снять напряжение перед половым контактом можно с помощью массажа или горячей ванны. Кроме того, важно соблюдать питьевой режим, так как недостаток воды тоже может провоцировать развитие головной боли.

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Ранее Годсон дала несколько советов женщине, лишенной оргазмов. Она рекомендовала ей рассказать партнеру о своих пристрастиях.

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      Алиса Дмитриева
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