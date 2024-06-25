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20:41, 25 июня 2024Ценности

52-летний Джаред Лето вышел на публику в трусах и был раскритикован в сети

Фото: Johanna Geron / Reuters

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето посетил показ Vogue World в Париже в откровенном образе и был раскритикован в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

52-летний артист вышел в свет в длинном прозрачном жилете, черных трусах и высоких сапогах с небольшим квадратным каблуком. Свой образ он дополнил массивной цепью с крестом и красными декоративными напальчниками. При этом звезда предстал с ярким макияжем с черными стрелками и красными тенями.

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Фанаты оценили образ Лето в комментариях под постом. «Есть причудливый, а есть Джаред!», «Раньше мне нравился Джаред Лето, но я не понимаю, кем он пытается быть сейчас», «С каждой минутой он становится все более неприятным», «Настоящий чудак», — заявили они.

В декабре 2023 года наряд Джареда Лето на балу Met Gala назвали худшим. Отмечалось, что актер пришел на мероприятие в костюме кота.

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      Екатерина Ештокина
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