52-летний Джаред Лето вышел на публику в трусах и был раскритикован в сети

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето посетил показ Vogue World в Париже в откровенном образе и был раскритикован в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

52-летний артист вышел в свет в длинном прозрачном жилете, черных трусах и высоких сапогах с небольшим квадратным каблуком. Свой образ он дополнил массивной цепью с крестом и красными декоративными напальчниками. При этом звезда предстал с ярким макияжем с черными стрелками и красными тенями.

Фанаты оценили образ Лето в комментариях под постом. «Есть причудливый, а есть Джаред!», «Раньше мне нравился Джаред Лето, но я не понимаю, кем он пытается быть сейчас», «С каждой минутой он становится все более неприятным», «Настоящий чудак», — заявили они.

В декабре 2023 года наряд Джареда Лето на балу Met Gala назвали худшим. Отмечалось, что актер пришел на мероприятие в костюме кота.