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21:12, 24 июня 2024Из жизни

71-летняя женщина решила стать главной красавицей США

71-летняя женщина из Техаса решила поучаствовать в «Мисс США»

Фото: @marissateijo

71-летняя жительница штата Техас решила поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс Техас США». Об этом сообщает New York Post.

Самой пожилой участницей конкурса за всю его историю стала Марисса Тейхо из города Эль-Пасо. «Я невероятно рада сделать свой вклад в "Мисс Техас США" в качестве участницы», — написала женщина на своей странице в социальных сетях.

Конкурс пройдет в Хьюстоне. За звание главной красавицы штата Тейхо предстоит соревноваться с почти сотней соперниц. Победительница представит Техас в финале «Мисс США», который состоится 4 августа в Лос-Анджелесе.

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Американка заявила, что от мечты нельзя отказываться из-за возраста. «Я чувствую, что у всех женщин теперь есть новый этап возможностей, красоты и силы», — сказала она.

По данным Eccandc.org, Тейхо родилась 8 июля 1952 года в Эль-Пасо. Она росла на ферме. В 40 лет увлеклась фитнесом и с тех пор занимается тяжелой атлетикой. Ее муж Дэниел Тейхо работает старшим инженером-технологом в топливной компании CUMMINS Fuel Systems.

Ранее сообщалось, что 60-летняя журналистка и адвокат Алехандра Мариса Родригес представила провинцию Буэнос-Айрес на конкурсе «Мисс Аргентина — 2024». Несмотря на огромную поддержку зрителей, женщина проиграла конкурс более молодой участнице.

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      Никита Савин
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