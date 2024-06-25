Ягодицы Киркорова обсудили на суде с Успенской

Глава ФПБК Бородин: на суде Успенской и Киркорова обсудили ягодицы артиста

В ходе судебного разбирательства между певцом Филиппом Киркоровым и его коллегой Любовью Успенской обсуждались ягодицы артиста. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

По словам общественника, он пришел на заседание, чтобы подержать Успенскую. «Я смеялся, когда услышал в суде, что Киркоров заявил, точнее его юристы, что он ягодицы свои накачал в спортивном зале. Друзья, это треш, слов нет. Этот человек даже здесь наврал. Ничего святого», — написал Бородин.

Глава ФПБК также сообщил, что предоставил суду петицию с требованием лишить Киркорова звания народного артиста России.

Ранее журналистка Лаура Джугелия отменила выпуск интервью с Любовью Успенской, поскольку в ходе беседы знаменитость оскорбила многих коллег.