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12:55, 25 июня 2024Культура

Ягодицы Киркорова обсудили на суде с Успенской

Глава ФПБК Бородин: на суде Успенской и Киркорова обсудили ягодицы артиста

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ходе судебного разбирательства между певцом Филиппом Киркоровым и его коллегой Любовью Успенской обсуждались ягодицы артиста. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

По словам общественника, он пришел на заседание, чтобы подержать Успенскую. «Я смеялся, когда услышал в суде, что Киркоров заявил, точнее его юристы, что он ягодицы свои накачал в спортивном зале. Друзья, это треш, слов нет. Этот человек даже здесь наврал. Ничего святого», — написал Бородин.

Глава ФПБК также сообщил, что предоставил суду петицию с требованием лишить Киркорова звания народного артиста России.

Ранее журналистка Лаура Джугелия отменила выпуск интервью с Любовью Успенской, поскольку в ходе беседы знаменитость оскорбила многих коллег.

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