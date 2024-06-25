Белгородские инженеры создали боевого робота со спиннером

«Известия»: инженеры из Старого Оскола создали робота с боевым спиннером

Инженеры компании OSKOL ROBOTICS создали механического боевого робота. Об этом сообщают «Известия».

Специалисты фирмы из Старого Оскола, расположенного в Белгородской области, назвали созданную ими боевую божью коровку «Аномалией». Она имеет округлый корпус, покрытый металлическими пластинами. Считается, что благодаря такой форме будут защищены внутренние компоненты робота, также удары противника будут проходить по касательной.

«Аномалия» имеет вес 110 килограммов и может передвигаться со скоростью восемь километров в час. «Божья коровка» оснащена мощной вращающейся титановой балкой-спиннером, которая может развивать 5000 оборотов в минуту. Также робот «Аномалия» способен передвигаться на шести лапах и атаковать противника головой.

Специалисты OSKOL ROBOTICS надеются показать свою машину на чемпионате «Битва роботов – 2024». В мероприятии, первый этап которого состоится осенью, примет участие более 90 команд из разных стран.

Ранее корпорация Tesla в ходе собрания инвесторов назвала стоимость роботов Optimus Gen 2. В компании заявили, что машина будет стоить от 10 до 20 тысяч долларов и поступит в продажу не позже 2030 года.