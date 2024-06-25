Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:21, 25 июня 2024Наука и техника

Белгородские инженеры создали боевого робота со спиннером

«Известия»: инженеры из Старого Оскола создали робота с боевым спиннером

Кадр: «ИЗВЕСТИЯ»

Инженеры компании OSKOL ROBOTICS создали механического боевого робота. Об этом сообщают «Известия».

Специалисты фирмы из Старого Оскола, расположенного в Белгородской области, назвали созданную ими боевую божью коровку «Аномалией». Она имеет округлый корпус, покрытый металлическими пластинами. Считается, что благодаря такой форме будут защищены внутренние компоненты робота, также удары противника будут проходить по касательной.

«Аномалия» имеет вес 110 килограммов и может передвигаться со скоростью восемь километров в час. «Божья коровка» оснащена мощной вращающейся титановой балкой-спиннером, которая может развивать 5000 оборотов в минуту. Также робот «Аномалия» способен передвигаться на шести лапах и атаковать противника головой.

Специалисты OSKOL ROBOTICS надеются показать свою машину на чемпионате «Битва роботов – 2024». В мероприятии, первый этап которого состоится осенью, примет участие более 90 команд из разных стран.

Ранее корпорация Tesla в ходе собрания инвесторов назвала стоимость роботов Optimus Gen 2. В компании заявили, что машина будет стоить от 10 до 20 тысяч долларов и поступит в продажу не позже 2030 года.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В России рассказали о загадочном инциденте с беспилотником США над Черным морем. В Кремле заявили, что ничего не знают

      Появилось новое видео с бегущими от кассетной бомбардировки туристами в Крыму

      Дагестанец рассказал о желании арестованного экс-главы Сергокалинского района «убрать» его

      Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи в суде

      Ассанжу запретили лететь коммерческими авиалиниями в Австралию

      Один российский регион отказался от повышения тарифов ЖКУ

      Новак перечислил факторы долгосрочного роста экономики России

      Врач предупредила о минусах набирающей популярность диеты

      В Кении вспыхнул бунт из-за повышения налогов. В ходе беспорядков пострадала сестра Барака Обамы

      Собчак высмеяли в сети за обувь с иллюзией стопы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше