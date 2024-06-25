Ассанжа освободили из британской тюрьмы

Основатель Wikileaks Ассанж был освобожден из тюрьмы в Великобритании

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден из тюрьмы в Великобритании. Он покинул страну на самолете, сообщила организация в соцсети X.

В публикации уточняется, что журналист покинул тюрьму строгого режима Белмарш после того, как провел в ее стенах 1901 день. «После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о подготовке Ассанжа к сделке с прокуратурой США. Сообщалось, что частичное признание вины позволит ему выйти на свободу.