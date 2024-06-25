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18:33, 25 июня 2024Из жизни

Британская принцесса потеряла память

Принцесса Анна потеряла память о травме головы
Анна

Анна. Фото: Darren Staples / Reuters

Британская принцесса Анна, попавшая в больницу с сотрясением мозга, не может объяснить, что случилось. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В воскресенье, 23 июня, 73-летняя сестра короля Карла III получила травму головы, когда гуляла по своему поместью в Глостершире. Ее вертолетом доставили в больницу, где она остается до сих пор. Ожидается, что принцессу выпишут до конца недели.

Поскольку в результате сотрясения мозга Анна потеряла память о произошедшем, остается неизвестным, что именно произошло. Специалисты считают, что подобную травму могла причинить лошадь или несколько лошадей, бившие ее копытами по голове. Лошадь также могла случайно толкнуть принцессу.

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Королевская принцесса Анна родилась в 1950 году. Она является вторым по старшинству ребенком и единственной дочерью королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа. Титул «королевская принцесса» британские монархи присваивают своим старшим дочерям.

Ранее сообщалось, что принцесса Анна нравится 71 проценту британцев. Такой результат показало социологическое исследование, проведенное аналитической компанией YouGov в апреле.

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      Олег Парамонов
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