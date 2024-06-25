Россиянам назвали самые бюджетные зарубежные направления для летнего отдыха

Исследование МТС Travel: самыми бюджетными станут поездки в Узбекистан, Киргизию

Самыми бюджетными зарубежными направлениями для российских путешественников летом 2024 году станут Узбекистан, Киргизия, Китай и Румыния, рассказали «Ленте.ру» аналитики МТС Travel.

«Добраться до Узбекистана туристам из России несложно: для посещения страны виза не нужна, а полет до Ташкента займет не больше четырех часов. Стоимость билета на самолет из Москвы до Ташкента и обратно в середине июля составит от 20,6 тысячи рублей. Остановиться в трехзвездочном отеле Ташкента обойдется в среднем от пяти тысяч рублей в сутки на двоих», — поделились исследователи.

Туризм Киргизии, как заметили аналитики, пока развит не так хорошо, как в соседних республиках. Там не так много соответствующей инфраструктуры, сложное дорожное сообщение. Зато, по словам исследователей, для поездки в Киргизию не нужна виза, а также в стране высокий уровень безопасности и лояльность к путешественникам из России.

«Стоимость билета на самолет из Москвы до Бишкека и обратно в середине июля составит от 36,1 тысяч рублей. Остановиться в трехзвездочном отеле Бишкека можно в среднем от 3,7 тысяч рублей в сутки на двоих», — выяснили аналитики.

Поездка в Китай, по словам специалистов, тоже может не потребовать визы, но при соблюдении ряда условий. Виза не нужна в случаях, если россияне приезжают в составе группы, или прибывают в Хайкоу или Санью на максимальный срок пребывания 30 дней, или обладают действительной картой для деловых поездок АТЭС.

«Стоимость билета на самолет из Москвы до Пекина и обратно в середине июля составит от 42,1 тысячи рублей. Остановиться в трехзвездочном отеле Пекина можно в среднем от девяти тысяч рублей в сутки на двоих», — поделились в МТС Travel.

Там также добавили, что относительно бюджетной может стать поездка в Румынию: страна начала выдавать шенгенские визы россиянам с марта 2024 года. Билет туда и обратно в середине июля будет стоить от 70,9 тысяч рублей, ночь в трехзвездочном отеле — от семи тысяч.

Ранее власти Зимбабве захотели установить прямое авиасообщение с Россией. О заинтересованности в этом вопросе заявил министр иностранных дел и международной торговли африканской страны Фредерик Шава.