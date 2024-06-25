В России отреагировали на возможное назначение Каллас главой евродипломатии

Сенатор Джабаров: отношения с ЕС вряд ли улучшатся при Кае Каллас

Отношения между Европейским союзом (ЕС) и Россией вряд ли улучшатся при новой главе евродипломатии в лице премьер-министра Эстонии Каи Каллас, полагает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. О перспективах взаимодействия РФ и ЕС он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее о том, что Кая Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы внешнеполитической службы Евросоюза сообщили в западной прессе.

«Боррель себя скомпрометировал окончательно. Понятно, он уже два срока побывал, ему надо уходить, но что касается Каи Каллас, я, честно говоря, не думал, что так сложно в ЕС найти кандидатуру, достойную заниматься международной дипломатией. Пока все заявления Каи Каллас вызывали сожаление, иногда — улыбку, потому что она возомнила, что Эстония — такое мощное государство, которое может спокойно победить Россию. Если она придет с таким же воинствующим взглядом на отношения Евросоюза с Россией, то, я думаю, что никаких перспектив улучшения отношений не будет, а там посмотрим, вдруг чудо свершится, она поменяется, хотя маловероятно», — поделился Джабаров.

Ранее авторы портала Euractiv заявили, что слишком жесткая позиция в отношении России помешает Каллас занять пост главы евродипломатии. Каллас на месте Борреля может уделять слишком много внимания конфронтации с Москвой, отмечает издание.