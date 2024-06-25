Финляндия запустит процедуру изъятия принадлежащей россиянам арены

Финляндия начнет процедуру изъятия принадлежащей россиянам арены Helsinki Hall

Финляндия запустит процедуру экспроприации принадлежащей россиянам концертно-спортивной арены Helsinki Hall. О сроках изъятия арены в соцсети X сообщила министр иностранных дел государства Элина Валтонен.

«Сделка должна быть завершена до 30 июня. Если продажа акций не состоится, альтернативой является продажа или экспроприация арендованного здания и имущества», — указала она. Валтонен добавила, что Минюст и МИД подготовят для этого необходимый закон.

Ранее Валтонен заявила, что работа над 15-м пакетом санкций Европейского союза (ЕС) против России начнется сразу после принятия 14-го пакета рестрикций. Она добавила, что обсуждение 14-го пакета санкций заняло «очень много времени», но она рада тому, что «постоянные представители государств --членов ЕС смогли согласовать его».