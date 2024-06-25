Футболист «Зенита» сравнил уровень чемпионатов России и ОАЭ

Зелимхан Бакаев заявил, что уровень чемпионата России выше, чем ОАЭ

Полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступавший на правах аренды за «Аль‑Вахду», сравнил уровень чемпионатов России и ОАЭ. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению игрока, уровень российского первенства объективно выше. При этом Бакаев положительно оценил опыт игры в ОАЭ. «Было приятно в первый же сезон в другой стране что‑то выиграть. И что самое главное — получил игровую практику. Это то, чего я хотел больше всего», — заявил Бакаев.

Игрок также поделился планами на ближайшее будущее. «Сейчас главное — хорошо провести летние сборы, а там посмотрим, как решит тренерский штаб "Зенита". Все зависит от меня», — заявил Бакаев.

Бакаев в минувшем сезоне провел 19 матчей за «Аль‑Вахду», в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2025 года.