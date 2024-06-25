Гражданка Вьетнама пыталась провезти в Россию радиоактивные метки для крапления карт

В Домодедово таможенники нашли у гражданки Вьетнама радиоактивные фрагменты карт

В московском аэропорту Домодедово остановили 40-летнюю гражданку Вьетнама, пытавшуюся провезти в Россию радиоактивные метки для крапления карт. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, иностранка прилетела из Дубая. Она проходила по зеленому коридору. В этот момент система радиационного контроля «Янтарь» показала, что женщина несет радиоактивный багаж. Таможенники досмотрели его и заметили несколько металлических баночек, завернутых в фольгу. Внутри лежали фрагменты игральных карт. Обычно подобные карты используют шулеры, так как помеченная карта фонит и ее легко распознать.

Радиометр-спектрометр показал, что уровень излучения радиоактивных изотопов превышает естественный фон и опасен для здоровья. Фрагменты карт изъяли.

Ранее стало известно, что Домодедовский городской суд Московской области вынес приговор двоим контрабандистам, пытавшимся вывезти в Турцию партию золотых слитков на сумму 127 миллионов рублей.