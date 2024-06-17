Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:45, 17 июня 2024Силовые структуры

Пытавшихся вывезти из России золотые слитки на 127 миллионов рублей посадили

В Домодедово суд вынес приговор контрабандистам золотых слитков на 127 млн руб.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Домодедовский городской суд Московской области вынес приговор двоим контрабандистам, пытавшимся вывезти в Турцию партию золотых слитков на сумму 127 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Асланбека Тхамокова и Хусана Эргашбаева признали виновными по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров») и назначили от 3 до 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Золото изъято в доход государства.

Суд установил, что Эргашбаев приобрел слитки в коммерческих банках Москвы, которые должен был вывезти за границу Тхамоков. В мае 2023 года его задержали таможенники при прохождении «зеленого» коридора в аэропорту Домодедово. В ходе досмотре у него нашли два золотых слитка весом 24 килограмма.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что Крымский мост уже не имеет военного значения. Его уничтожение назвали бессмысленным

      Россиянам показали фильм о спасении гигантского арктического животного

      Китай объявил о новых мерах в отношении поставок из Европы

      Россиян предупредили о представляющихся сотрудниками «Почты России» мошенниках

      Боец из зоны СВО пожаловался Путину на ущемление трудовых прав жены

      Песков оценил результативность конференции по Украине в Швейцарии

      Microsoft решила избавиться от миллиона тонн углекислого газа

      Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Подмосковья

      Анонсирована поездка Путина в Якутию

      Силовики задержали руководителя УФНС по российскому региону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше