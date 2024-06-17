Пытавшихся вывезти из России золотые слитки на 127 миллионов рублей посадили

В Домодедово суд вынес приговор контрабандистам золотых слитков на 127 млн руб.

Домодедовский городской суд Московской области вынес приговор двоим контрабандистам, пытавшимся вывезти в Турцию партию золотых слитков на сумму 127 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Асланбека Тхамокова и Хусана Эргашбаева признали виновными по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров») и назначили от 3 до 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Золото изъято в доход государства.

Суд установил, что Эргашбаев приобрел слитки в коммерческих банках Москвы, которые должен был вывезти за границу Тхамоков. В мае 2023 года его задержали таможенники при прохождении «зеленого» коридора в аэропорту Домодедово. В ходе досмотре у него нашли два золотых слитка весом 24 килограмма.