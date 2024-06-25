Губернатор назвал число находящихся в реанимации после атак ВСУ на регион России

Гладков: трое пострадавших после атак ВСУ на Белгородскую область в реанимации

Три человека, которые пострадали при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в понедельник, 24 июня, находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, если будет необходимость, сразу будем направлять в Москву. На сегодняшний момент все для их лечения у нас есть», — сказал губернатор.

По его словам, в ночь на вторник, 25 июня, четыре человека получили ранения из-за атак со стороны ВСУ. Всего за последние сутки ранеными числятся 15 человек.

Над Белгородской областью в ночь на вторник, 25 июня сбили 29 беспилотников. По информации Минобороны, их перехватили силы противовоздушной обороны (ПВО). Они же поразили один дрон над Воронежской областью.