Искатели сокровищ нашли свидетельство существования легендарного клада

Археологи-любители из Финляндии убедились в существовании легендарного клада

Команда археологов-любителей, которые потратили 37 лет на поиски легендарного клада, нашли первое свидетельство его существования и убедились в скором триумфе. Об этом сообщает Metro.

Искатели сокровищ, которые называют себя «Храмовой дюжиной», ищут мифический храм Лемминкяйнена с 1987 года. Легенда о Храме Лемминкяйнена стала известна широкой публике в 1980-х. Ее автором принято считать мистика, йога и туристического гида Йора Бока. По его словам, вход в храм-пещеру был завален камнями и грязью в 987 году нашей эры из-за прихода в Финляндию христианства. Якобы так языческие жрецы хотели сохранить древние реликвии.

Бок рассказал финским историкам, что его семья была хранителями храма много столетий, они передавали информацию о ее местонахождении из поколения в поколение. Он сообщил, что подземный храм Лемминкяйнена с сокровищами находится в пещерах Сиббосберг и что их общая ценность может быть эквивалентна 15 миллиардам фунтов стерлингов (1,7 триллиона рублей).

Рассказ Бока стал сенсацией. После этого систему пещер начала раскапывать «Храмовая дюжина». Они делают это каждое лето уже 37 лет. С наступлением тепла они откачивают воду и начинают вытаскивать камни и землю из подземных тоннелей.

За все эти годы они не отыскали ни одного намека на спрятанные сокровища, однако в этом июне им удалось найти в пещерах, в 14 метрах вниз от входа, лезвие топора, который принадлежал викингу. Археологи оценили возраст топора примерно в тысячу лет.

Поскольку в Финляндии викинги не жили, топор, скорее всего, попал к местным язычникам в результате торговли. Топор не мог оказаться так глубоко в пещере сам по себе, следовательно, кто-то должен был оставить или потерять его там. «Храмовая дюжина» считает, что он оказался там в момент заполнения тоннелей грязью, когда язычники прятали путь к храму Лемминкяйнена.

Охотники за сокровищами считают найденный топор знаком близости сокровищ и надеются найти легендарный храм этим летом.

Ранее сообщалось, что в мавзолее императора Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг, наполненный сокровищами. Предположительно, саркофаг принадлежал легендарному сыну первого императора Китая.