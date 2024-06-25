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03:31, 25 июня 2024Из жизни

Искатели сокровищ нашли свидетельство существования легендарного клада

Археологи-любители из Финляндии убедились в существовании легендарного клада

Фото: Paasikivi / Wikimedia

Команда археологов-любителей, которые потратили 37 лет на поиски легендарного клада, нашли первое свидетельство его существования и убедились в скором триумфе. Об этом сообщает Metro.

Искатели сокровищ, которые называют себя «Храмовой дюжиной», ищут мифический храм Лемминкяйнена с 1987 года. Легенда о Храме Лемминкяйнена стала известна широкой публике в 1980-х. Ее автором принято считать мистика, йога и туристического гида Йора Бока. По его словам, вход в храм-пещеру был завален камнями и грязью в 987 году нашей эры из-за прихода в Финляндию христианства. Якобы так языческие жрецы хотели сохранить древние реликвии.

Бок рассказал финским историкам, что его семья была хранителями храма много столетий, они передавали информацию о ее местонахождении из поколения в поколение. Он сообщил, что подземный храм Лемминкяйнена с сокровищами находится в пещерах Сиббосберг и что их общая ценность может быть эквивалентна 15 миллиардам фунтов стерлингов (1,7 триллиона рублей).

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Рассказ Бока стал сенсацией. После этого систему пещер начала раскапывать «Храмовая дюжина». Они делают это каждое лето уже 37 лет. С наступлением тепла они откачивают воду и начинают вытаскивать камни и землю из подземных тоннелей.

За все эти годы они не отыскали ни одного намека на спрятанные сокровища, однако в этом июне им удалось найти в пещерах, в 14 метрах вниз от входа, лезвие топора, который принадлежал викингу. Археологи оценили возраст топора примерно в тысячу лет.

Поскольку в Финляндии викинги не жили, топор, скорее всего, попал к местным язычникам в результате торговли. Топор не мог оказаться так глубоко в пещере сам по себе, следовательно, кто-то должен был оставить или потерять его там. «Храмовая дюжина» считает, что он оказался там в момент заполнения тоннелей грязью, когда язычники прятали путь к храму Лемминкяйнена.

Охотники за сокровищами считают найденный топор знаком близости сокровищ и надеются найти легендарный храм этим летом.

Ранее сообщалось, что в мавзолее императора Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг, наполненный сокровищами. Предположительно, саркофаг принадлежал легендарному сыну первого императора Китая.

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      Антонина Черташ
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